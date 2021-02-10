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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi boş bulunan kadrolarına 6 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Güncellenme: 12:53, 10/02/2021
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi tarafından Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere yapılacak yazılı sınavla 6 adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvurular 09.02.2021 ile 09.03.2021 tarihleri arasında  alınacak olup, ÖSYM  tarafından  2019  ve  2020  yıllarında  yapılan  Kamu  Personel  Seçme  Sınavına (KPSS)  ait  KPSSP3  puanının  yüzde  yetmişi  (KPSS  puanı  olmayan  veya  belge  ibraz  etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin  yabancı  dil  puanı  sıfır  olarak  değerlendirilir)  toplamı  esas  alınarak,  genel  ve  özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır.

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