İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi tarafından Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere yapılacak yazılı sınavla 6 adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvurular 09.02.2021 ile 09.03.2021 tarihleri arasında alınacak olup, ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır.

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