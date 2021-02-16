İzmir Urla’yı fırtına vurdu

İlçede zaman zaman 70-80 kilometre hızlarına ulaşan fırtına, kıyı şeridinde yaşayan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bazı tekne sahiplerinin çekiciler, vinçler yardımıyla teknelerini batmaktan son anda kurtardıkları görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait reklam panolarının zeminle bağlantılı olan dübellerini yerlerinden söktü.

Elektrik trafolarının ark yapmasına ve bazı mahallelerde elektrik kesilmesine neden oldu.

CAMLAR KIRILDI, TENTELER SÖKÜLDÜ

Fırtına akşam saatlerinde İskele Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait bir restoranın sandalyelerini ve masalarını devirdi, camlarını kırdı, tentelerini yerlerinden söktü.

Corona virüsü yasaklarından dolayı restoranın boş olması büyük bir facianın yaşanmasını önledi. İHA