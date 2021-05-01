İzmir’de 1 Mayıs gösterisinde gözaltına alınan 31 kişi serbest

İzmir'de, 17 Mayıs'a kadar sürecek ‘tam kapanma' dönemine denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı vatandaşlar gösteri yapmak istedi.

Konak Meydanı, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Buca Şirinyer ve Bornova Küçükpark'ın yanı sıra kent genelinde düzenlenmek istenilen izinsiz gösterilere polis ekiplerince müdahale edildi.

Ekipler tarafından, gösterilere müsaade edilmezken, 31 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan 31 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İHA

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