İzmir’de 108 bin esnafa yüzde 50 indirimli su

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ocak ayı meclis toplantısının birinci oturumu Başkan Tunç Soyer yönetiminde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde (AASM) yapıldı. Meclis toplantısı öncesinde yapılan İZSU Genel Kurulunun ocak ayı olağanüstü toplantısında ise gündem pandemi nedeniyle faaliyetleri durdurulan veya kısıtlanan esnafa verilen destek kararı oldu.

Lokanta, kahvehane, kafe, kafeterya, çay bahçesi, halı saha, düğün salonu, berber, kuaför, güzellik salonu, konaklama mekânları ve eğlence mekânlarının kullandıkları su ve atıksu bedellerinin 2021 yılının ilk üç ayında yüzde 50 indirimli uygulanmasıyla ilgili önerge Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından görüşüldükten sonra oybirliğiyle kabul edildi.

Buna göre 2021 yılının ocak, şubat ve mart aylarında hem su ve atıksu bedelleri yüzde 50 indirimli olacak hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi bu süreçte katı atık bertaraf bedeli almayacak. İndirim yapılacak abone gruplarının tüm konut dışı abonelerin yüzde 77,2'sini oluşturduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Tüm konut dışı abone sayısı 140 bin 175. İndirim uygulanacak abone sayısı ise 108 bin 155. Bu karar ile İZSU, su ve atıksu bedelinden 16 milyon 360 bin lira, katı atık bertaraf bedelinden ise 3 milyon 300 bin lira feragat etmiş olacak. İzmir'e, esnafımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“BUNDAN SONRA YALANA ‘YALAN’ DİYECEĞİM”

Meclis toplantısı sonunda Pasaport iskelesi tadilata alındığı için Urla'dan geçici olarak getirilen “Agamemnon” isimli yüzer iskeleyle ilgili tartışmalara değinen Başkan Soyer, “Bundan sonra yalana ‘yalan’ diyeceğim. Bu adı ben vermedim. Ayrıca o geçici iskele. Orası Pasaport İskelesi'dir. Türkiye'de hoşgörüsüzlük iklimi hakim kılındığı için bu noktaya gelmiş olabilir miyiz? ‘Agamemnon’ diyorlar. Peki; Efes, Klazomenai, Eritrai'yi ne yapacağız? Bu topraklarda bu kadar tahammülsüzlük nasıl ortaya çıktı? Agamemnon isminden rahatsız olmak nasıl bir ruh halidir? Pagos adından neden rahatsız olunur?” diye konuştu.

Köy-Koop konusuyla ilgili eleştirilere de yanıt veren Soyer, “Akıl alacak gibi değil. ‘Sadece bir arabası yok, vızır vızır arabaları dolaşıyor’ diyorlar. Köy-Koop çatısı altındaki her bir kooperatifin kendi araçlarında Köy-Koop logosu kullandıklarını bilmiyorlar sanki. Merkez yönetimin başka mülkü yok. Ancak bu zihniyet kabul edilebilir değil” sözlerine yer verdi.

“KİMYAMIZI BOZMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Yapılan yatırımlara da değinen Soyer, “Bir buçuk yıl içinde 400 otobüs, iki arabalı feribot aldık, 136 milyon lira ödedik. Buca Metrosu'nun hala temelini atmadığımızı söylüyorlar. İnsaf. Pandemi var, bu şehirde deprem yaşandı. Yine de İzmir Büyükşehir Belediye Buca Metrosu için 490 milyon euroluk bir konsorsiyum sağladı. 3.2 oranında faizle ve 15 yıl vadeyle. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden daha az faizle finans kaynağı sağlamak ne demek? Üstelik çok yakında uluslararası ihaleye çıkacağız. Ayrıca pandemiye rağmen Narlıdere Metrosu'nda yeraltında 10 kilometre tünel kazıldı ve 125 milyon euro finansman bulduk” ifadelerini kullandı.

“Kimyamızı bozmaya çalışıyorlar” diyen Soyer, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz canla başla çalışmaya devam edeceğiz. İncir çekirdeğini doldurmayacak konular üzerinden zaman harcıyoruz. Yine de bu kente ve İzmirlilere inancımızdan eksilmiyor. Moralimiz yerinde, canla başla devam edeceğiz.” (İHA)