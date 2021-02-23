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İzmir’de 3.8 büyüklüğünde deprem

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 6.58 kilometre derinliğinde oluşurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Güncellenme: 11:03, 23/02/2021
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İzmir’de 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre saat 10:15'de Karaburun açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıklarken depremin merkez üssü olarak Ege denizi gösterdi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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