İzmir’de et entegre tesisleri ve müştemilatının irtifak hakkı ihalesi yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 23 Şubat 2021 saat 14&#8217;te İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binasının (Yeni Bina) giriş katında bulunan ihale salonunda yapılacak .. DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ&#8230;. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6252573}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/izmirde-et-entegre-tesisleri-ve-mustemilatinin-irtifak-hakki-ihalesi-yapilacak-6252573');aip2('newsArticle', {"identifier":6252573,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/izmirde-et-entegre-tesisleri-ve-mustemilatinin-irtifak-hakki-ihalesi-yapilacak-6252573/","headline":"u0130zmir&#8217;de et entegre tesisleri ve mu00fcu015ftemilatu0131nu0131n irtifak hakku0131 ihalesi yapu0131lacak","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/02/10/iecrop/ihale-shutter_16_9_1612601849_16_9_1612947820.jpg","author":"Okan u00c7alu0131k","datePublished":"2021-02-10 12:04:03","dateModified":"2021-02-10 12:04:03","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":611}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/izmirde-et-entegre-tesisleri-ve-mustemilatinin-irtifak-hakki-ihalesi-yapilacak-6252573/');