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İzmir’de et entegre tesisleri ve müştemilatının irtifak hakkı ihalesi yapılacak

İzmir Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden et entegre tesisleri ve müştemilatının irtifak hakkı ihale usulü verilecek.

Güncellenme: 12:04, 10/02/2021
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İzmir’de et entegre tesisleri ve müştemilatının irtifak hakkı ihalesi yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 23 Şubat 2021 saat 14’te İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binasının (Yeni Bina) giriş katında bulunan ihale salonunda yapılacak .

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