İzmir’de eylemcilere sert müdahale: Gözaltılar var

İzmir’in Alsancak ilçesinde üniversite öğrencileri saat 17.00’da Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanıp basın açıklaması gerçekleştirmek istedi.

Basın açıklaması için alana girmek isteyenlere polisin müdahale ettiği iddia edildi.

Sert müdahaleler görüntülere yansıdı. Birçok kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

SAHİLDE TERS KELEPÇE

Polisin müdahalesi Alsancak sahilinde devam etti. Biber gazı atan polis plastik mermiyle kalabalığı dağıtırken birçok kişiyi ters kelepçe ile gözaltına aldı. Polisin müdahalesi sırasında bazı kişilerin ‘Biz burada sahilde oturuyorduk’ diye haykırdığı duyuldu.

CHP’Lİ VEKİL: SALDIRIYA UĞRADIK

İzmir Alsancak’ta öğrencilerin eylemine katılan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, polis tarafından saldırıya uğradığını duyurdu. Basın açıklamasına polisin saldırdığını öne süren Polat, “Milletvekili olduğumuzu söylememize rağmen hedef gösterilerek saldırıya uğradık” dedi.

SOSYAL MEDYA OPERASYONU

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanması sonrasında gerçekleşen eylemlerle ilgili sosyal medyadan “toplanma” çağrısı yapanlara yönelik de operasyon düzenlenmişti. Emniyet güçlerinin 8 kişiyi gözaltına alındığı belirtilmişti.

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