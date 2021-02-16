İzmir’de fırtına kabusu geri döndü

İzmir'de etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent genelinde sabah saatlerinde itibaren başlayan fırtınanın hızı yer yer 80 kilometreye kadar çıktı. Çiğli ilçesinde de kuvvetli fırtına sebebiyle bazı ağlar köklerinden sökülürken, bazı ağaçlar da kırılarak altında park halinde bulunan arabaların üzerine devrildi.

Bayraklı ilçesinde park halinde duran 2 aracın üzerine ise kuvvetli fırtınaya dayanamayan duvar devrildi, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Konak ilçesinde Kordonboyu'nda ise vatandaşlar fırtına nedeniyle yürümekte zorluk çekerken, sürücüler araçlarını kontrol etmekte zorluk yaşadı. Fırtınanın etkisiyle İzmir Körfezinde dalgaların boyu 2 metreyi geçti.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL

Kuvvetli fırtına deniz ulaşımını da etkiledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZDENİZ'den yapılan açıklamada saat 15.15 itibariyle tüm yolcu gemisi seferlerinin şiddetli rüzgar nedeniyle geçici olarak iptal edildiği açıklandı. Aynı açıklamada araba vapuru seferlerinin ise devam ettiği ifade edildi. (İHA)