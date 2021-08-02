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İzmir’de havai fişek ve mangal yasağı

İzmir'de belediyeye bağlı tüm mesire alanlarında nargile, mangal, semaver dahil ateş yakmayı yasakladı. Kent genelinde de hava fişek kullanımına izin verilmeyeceği duyuruldu.

SOZCU.COM.TR
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İzmir’de havai fişek ve mangal yasağı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yangınla ilgili alınan yeni önlemleri sosyal medya hesabından duyurdu.

Soyer, “Belediyemize bağlı tüm mesire alanlarında ateş yakmak yasaklanmıştır. Kent genelinde havai fişek kullanımına izin verilmeyecektir” açıklamasında bulundu.

Soyer ayrıca ormanlık bölgelerin zabıta ekipleri tarafından 7/24 denetime alındığını bildirdi.

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