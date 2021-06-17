İzmir’de HDP’ye saldırı! Saldırgan böyle gitmiş…

Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya O.G. isimli şahıs, saat 11.05 sıralarında silahla girdi. O.G.’nin içeriye girmesinin ardından binadan silah sesleri geldi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve cadde trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı. Kısa bir süre sonra şahsın içeride parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürdüğü belirlendi.

ELİNDE BÜYÜK BİR ÇANTAYLA İÇERİ GİRDİ

Öte yandan O.G.’nin HDP İzmir İl Başkanlığındaki saldırıyı gerçekleştirmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde O.G.’nin ticari taksiden elinde büyük bir çantayla indiği, il binasına doğru yürüdüğü ve içeri girdiği anlar görüldü. Şüpheli O.G.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

BÖLGEDE KEŞİF YAPMIŞ

Öte yandan şüphelinin emniyetteki ayrıntılı ifadesi de ortaya çıktı. Şüpheli O.G.'nin sorgusunda, saldırı öncesi bölgede keşif yaptığını söylediği belirtildi.

Sosyal medyadan zaman zaman terör örgütü PKK sempatizanlarıyla tartışmalar yaşadığını belirten O.G., “PKK'dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm.” dediği öğrenildi.

PERVİN BULDAN BİNADA İNCELEME YAPTI

Saldırının ardından İzmir’e gelen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan binada inceleme yaptı. İHA

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