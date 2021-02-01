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İzmir’de iki aile arasında kavga: 5 yaralı

 İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada silah ve sopalar kullanıldı. Kavgada iki aileden toplam 5 kişi yaralandı. 

Güncellenme: 08:29, 01/02/2021
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İzmir’de iki aile arasında kavga: 5 yaralı

Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya sırasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu E.İ. T.İ. ve Ş.İ. vücutlarına isabet eden saçmalar ile yaralanırken, Emran İ. ve O.D. ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, suç aleti pompalı tüfeğe ekipler tarafından el koyulurken, bir kişi ise gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)