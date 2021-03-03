İzmir’de iş yerlerinin kapanış saati 1 saat uzatıldı

SÖZCÜ/İZMİR

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23’üncü maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandı. Yapılan toplantıda; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca alınan kararlar şöyle açıklandı:

* Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde belirlenen kriterler doğrultusunda İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelgesi ile yüksek risk grubunda bulunan İlimizde lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirilmiştir.

* Bu doğrultuda; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.03.2021 tarihli ve 3668 sayılı Genelgesi doğrultusunda; daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin İlimizde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

KARANTİNA KOŞULLARI DA UZATILDI

* 26.01.2021 tarih ve 3281 sayılı Genelge ile de Covid­19 virüsünün yeni varyantlarının ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS­CoV­2 PCR test ibrazının talep edilmesi zorunluluğu ve negatif sonucu ibraz edemeyen kişilere uygulanacak karantina koşulları uygulaması düzenlenmiştir.

* Bu kapsamda tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS­CoV­2 PCR test ibrazının talep edilmesi zorunluluğu uygulaması ile negatif sonucu ibraz edemeyen kişilere uygulanacak karantina koşullarına dair esasların 15 Nisan 2021 tarihine kadar sürdürülmesine, belirtilen tedbire ilişkin Vali/Kaymakam ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından başta il sağlık müdürlükleri olmak üzere sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılmasına karar verilmiştir.

* İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

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