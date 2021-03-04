İzmir’de odalar ve STK’lar ayağa kalktı

Birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisinin oluşturduğu Kültürpark Platformu, fuarları ve bitki örtüsü ile ünlü olan kentin en büyük yeşil alanı hakkındaki imar planına itiraz etti.

Kültürpark'taki yapılaşma çabalarına karşı beş yıldan bu yana direniş eylemleri yapan ve hukuk mücadelesi veren platform üyeleri, 8 Şubat 2021 günü İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oybirliği ile kabul edilen Kültürpark Koruma Amaçlı İmar Planı'na tepki gösterdi.

Platform temsilcileri, itiraz dilekçelerini, onay için gönderilecek olan İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü'ne teslim etti. Ege Çevre Platformu da protestoya destek verdi.

Müdürlük önünde yapılan basın açıklamasını, platform adına Yasemin Sağlam seslendirdi. Açıklamada planın ortak aklın ürünü olmadığı ve iddia edildiği gibi koruma amacı taşımadığı ifade edildi.

“PLAN EKSİK VE HATALIDIR”

Açıklamada, planın olgunlaştırılma ve yazım sürecinde pek çok aktör gibi platformun da olmadığı belirtildi. Plan hakkında talep, uyarı ve bilimsel çalışmaların Büyükşehir Belediyesi tarafından dikkate alınmadığı vurgulandı.

Söz konusu plan hakkında, “Hem plan özelliği, hem de koruma sıfatı taşımamaktadır, eksik ve hatalıdır” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kültürpark'a ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı önerisi, hiçbir temele oturmayan, korumayan ve plan olmayan, eksiklerle dolu bu metin olarak ortaya çıktı. Metinde yer alan yoğun yapılaşma talebi Kültürpark'ın, kentin ve bizlerin aklına, anılarına ve kalbine hançer gibi saplandı. Bu metin şu anda İzmir 1 No'lu Koruma Kurulu'nun önünde duruyor.

“İZMİRLİLER'İ KANDIRILABİLECEK GÜRUH MU ZANNEDİYORLAR”

*Daha önce defalarca ifade ettiğimiz gibi, plan önerisinde mutabık değiliz. İtirazlarımızın yer aldığı dilekçelerimizi, mesleki ve bilimsel formasyonları ile bu yanlışa engel olacaklarına ilişkin inancımız ile koruma kurulu üyelerine, erkenden iletmek üzere toplandık.

*Bu planı hazırlayanlar ve onaylayanlar bizleri, İzmirliler'i, hiçbir şey bilmeyen, rahatlıkla ikna edilebilecek, kandırılabilecek, Kültürpark'ın gerçeklerinden uzak kişiler güruhu mu sanıyorlar?

*20 yıl önce sökülme kararı ile kurulan hangarların geçici kaydı ile demonte yapılma gerçeği gizlenmeye çalışılıyor.

“PLANDA YEŞİL AZALTILIYOR, BETON ÇOĞALTILIYOR”

*Plan olmayan planda yıkılacağı belirtilen Odalar Birliği Pavyonu ile Celal Atik Spor Salonu'nun toplam zemini 9 bin 175 metrekareyken, yerine 12 bin metrekare temel alanı olan, kaç kat yüksekliği olacağı belli olmayan bir yapı ile 6 bin m metrekarelik spor salonu ve toplam 18 bin metrekarelik inşaat öngörülmektedir.

*Bunu önerebilmek, yapılaşmayı artırmanın önünü açmak için de 420 dönümlük parkta, olmayan bir yaklaşım ile “tescilli ve korunan yapıları” hariçte tutacak yüzde 5 emsal hesaplaması yapıldı. Sonra da “yeşil alanı artırıyoruz, betonu azaltıyoruz” deniyor.

*Ayrıca, yönetsel eksiklikler, tanımsız bırakılmış alanlar, yaptırılan altlık çalışmaları ile çelişen kararlar, plan notlarına bırakılan işler ile dolu, “korumayan ve planlamayan” bir çalışma yapılmıştır.

“TMMOB DA PLANI KABUL ETMİYOR”

Basın açıklamasında ayrıca, “Tüm bu yanlışları kabul etmemiz mümkün değildir. İzmir halkı da, planın hazırlık toplantılarına katıldığı ve sözde “mutabık” oldukları söylenen TMMOB'a bağlı odalar da hata, eksik ve çarpıtmalar içeren bu metni kabul etmeyecektir” denildi.

Meslek odalarının Kültürpark'a ilişkin imar planı hakkında belediyeye yaptığı uyarı ve eleştiriler de hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

*Şehir Plancıları Odası: “Koruma Amaçlı İmar Planı Kültürpark'ın kimliğini bozacak”,” İzmir Büyükşehir Belediyesi, alana daha rahat müdahale edebilmek, kendisini kısıtlamamak için esneklik adı altında planı, plan olmaktan çıkarmış, plan ölü doğmuştur.

*Peyzaj Mimarları Odası: “Zaman Kültürpark aleyhine işlerken, bu sürecin daha da yıkıcı bir hale dönüştürülmesi kabul edilemez bir durumdur. Kültürpark kıymetli olduğu kadar yaşlı ve yorgun bir yapıya sahiptir. Kültürpark'a ekstra yük getiren tüm adımlardan hızlıca vazgeçilmesini rica ediyoruz.”

*Mimarlar Odası: “Yapılaşma oranının, yapılaşma gereksiniminin amacı ve ihtiyaç duyduğu büyüklük belirlenmeden saptandığı anlaşılmaktadır. Kültürpark doğal, kültürel tarihi değerleri ile bir bütündür. Bu bütünün en büyük getirisi kamu yararıdır. Kültürpark'ın ekonomik değerinin bu anlamda bir önemi yoktur.”

*Odalar böyle derken; Biz Kültürpark Platformu olarak aynısını söylerken, hatta meclis üyeleri yapılan işten emin değilken, “ben yaptım oldu” diyerek ve bu söylemi “mutabakata varıldı”, “orak aklın ürünü”, “Kültürpark'ın anayasası” ifadeleri ile süsleyerek açıklamak yeterli değildir. Gerçek, saklanamayacak kadar ortada. Bu yanlıştan dönülmesini ve gerçek anlamda kamu yararına ortak aklın hayata geçirilmesini bekliyoruz.

POLİSLE ARBEDE YAŞANDI



Açıklamanın ardından dilekçelerin koruma kurula sunulduğu sırada, Sokak Sanatçılar Derneği temsilcisi ve Kültürpark Platformu Üyesi Kubilay Mutlu müzik yayını yapmak istedi. Fakat polis pandemi koşulları ve resmi kurum önü olmasını gerekçe göstererek müzik yayınına engel oldu.

Kimliğini göstermesi istenilen Kubilay Mutlu itiraz edince, polis müdahale etti. Bu esnada tansiyon yükseldi. Platform üyeleri ile polis ekibi arasında arbede yaşandı. Platform temsilcileri, “Hepimiz dilekçelerimize açık adreslerimizi, TC kimlik numaralarımızı, telefon numaralarımızı yazmışken niçin kimlik soruyorsunuz? Müdahale etmek için bahane mi arıyorsunuz? Yaptığınız ayıp” dedi.

Kısa süre sonra olay yatıştı ve topluluk dilekçelerini teslim ettikten sonra olaysız bir şekilde dağıldı.