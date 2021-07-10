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İzmir’de orman yangını

İzmir’in Aliağa ilçesindeki makilik alanda yangın başlarken, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güncellenme: 14:35, 10/07/2021
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İzmir’de orman yangını

Edinilen bilgiye göre yangın, Aliağa ilçesi Kyme Antik Kenti civarındaki makilik alanda çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle biranda büyüdü. Yangına 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiyeyle müdahale ediliyor.


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