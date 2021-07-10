İzmir’de orman yangını

Edinilen bilgiye göre yangın, Aliağa ilçesi Kyme Antik Kenti civarındaki makilik alanda çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle biranda büyüdü. Yangına 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiyeyle müdahale ediliyor.. . . İlginizi Çekebilirİzmir Bergama&#039;da orman yangını. İlginizi ÇekebilirBozcaada&#039;da yangın! Bakan Pakdemirli&#039;den açıklama. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6531909}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/izmirde-orman-yangini-4-6531909');var aip2_pageCategory = "sozcu-Gündem";aip2('newsArticle', {"identifier":6531909,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/izmirde-orman-yangini-4-6531909/","headline":"u0130zmir&#8217;de orman yangu0131nu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/07/10/iecrop/resim2_18242258-1_16_9_1625916015-880x495.jpg","author":"Yusuf DEMu0130R","datePublished":"2021-07-10 14:35:03","dateModified":"2021-07-10 14:35:03","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":1735}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/izmirde-orman-yangini-4-6531909/');