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İzmir’de orman yangını

İzmir'in Gaziemir ilçesinde orman alanında çıkan yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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İzmir’de orman yangını

Gaziemir’in kırsal Yoğurtçular Mahallesi’ndeki orman alanında, bugün saat 19.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bilgi verdi.

İhbar üzerine bölgeye 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 1 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. DHA

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