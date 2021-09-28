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İzmir’de orman yangını

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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İzmir’de orman yangını

Yamanlar Dağı Karatepe mevkiindeki çam ağaçları ile kaplı ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 helikopter, 13 arazöz ve 1 uçak sevk edildi.

Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınındaki yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. (DHA)

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