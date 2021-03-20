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İzmir’de PKK/KCK operasyonu: Gözaltılar var

İzmir'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Güncellenme: 09:19, 20/03/2021
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İzmir’de PKK/KCK operasyonu: Gözaltılar var

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini deşifre etme amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında şafak vakti operasyon düzenledi.

Önceden belirlenen adreslere yapılan baskında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ile kurusıkı 2 tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:08:57,