İzmir’de Ramazan’da ihtiyaç sahipleri için “BizVarız” kampanyası başlıyor

Satın alınan iftar yemekleri 13 Nisan'dan itibaren her gün belirlenen noktalarda al götür paket servis şeklinde vatandaşlara sunulacak. Gıda kolileri ise evlere teslim edilecek.

“BİR KAP SICAK ÇORBAYA İHTİYACI OLANLARI SOFRALARAMIZDA AĞIRLAYABİLİRİZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlilere dayanışma çağrısı yaparak, “Bereketiyle gelen Ramazan ayında ne yazık ki bu sene de dostlarımızı, komşularımızı, ailemizi ve sevdiklerimizi kurduğumuz güzel sofralarda ağırlayamayacağız. Ancak dilersek, pandemi sebebiyle işini kaybedenleri, bir çocuğun sevincini, maddi sıkıntılar nedeniyle huzurla uyuyamayanları, bir kap sıcak çorbaya ihtiyacı olanları sofralarımızda ağırlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

“İHTİYAÇ SAHİBİNİN YÜZÜNDE BIRAKACAĞIMIZ TEBESSÜMÜ HİÇBİR BEDEL İLE SATIN ALAMAYIZ”

Dayanışmayı büyütmenin önemine değinen Soyer, “Geçtiğimiz yıl ‘Biz Varız' dedik ve Ramazan ayının bereketini birlikte paylaştık. Bu yıl da Halkın Bakkalı web sitemiz üzerinden alacağınız ‘gıda kolisi' ve ‘iftar yemekleri' ile yeniden dayanışmayı birlikte çoğaltabiliriz. Bir ihtiyaç sahibinin yüzünde bırakacağımız tebessümü hiçbir bedel ile satın alamayız. Gelin bu mübarek günlerde hayırlarımızı ihtiyaç sahiplerinden esirgemeyelim. Çünkü biliyoruz ki biz yan yana olamasak da hep aynı sofradayız” dedi.

ÜÇ FARKLI İFTAR YEMEĞİ PAKETİ VAR

İftar yemeği paketi ve gıda kolisi satın almak isteyenler “Bizİzmir” internet sitesinin ya da “Bizİzmir” mobil uygulamasının ana sayfasındaki “Dayanışma Noktası” sekmesine tıklayarak Halkın Bakkalı'nın ilgili sayfasına gidebiliyor.

Vatandaşlar burada farklı fiyat seçenekleriyle sunulan üç farklı iftar yemeği paketi ile gıda kolisinin detaylarını görebiliyor. 25 liralık “İftar Yemeği”, 150 liralık “6 Adet Sizden Bir Adet Bizden” paketi, 600 liralık “Aylık İftar Yemeği” paketi ile 100 liralık “Gıda Kolisi” seçeneklerinin altında ödeme yöntemleri de sunuluyor. Paketlerin altında ödeme seçenekleri de bulunuyor. Ödeme yöntemini belirleyen vatandaşlar, işlemleri tamamladıktan sonra iftar yemeği paketlerinden ve gıda kolisinden istediği sayıda satın alabiliyor.

İFTAR YEMEĞİ PAKETİ VE GIDA KOLİSİNDE NELER VAR?

İftar paketlerinde; ezogelin çorbası, sebzeli köfte, pirinç pilavı, kalburabastı, iki adet roll ekmek ve 200 mililitre ayran yer alıyor. Gıda kolisinde ise 1 litre ayçiçek yağı, bir kilogram pirinç, iki adet yarım kilogram makarna, birer kilogram çay, şeker, un, nohut ve bulgur, yarım kilogram siyah zeytin, iki adet 65 gram hazır çorba, 750 gram tuz bulunuyor.

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