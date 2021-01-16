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İzmir’de sahte içki kâbusu sürüyor: 2 kişi daha hayatını kaybetti

İzmir'de evlerinde içki içtikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.

Güncellenme: 14:44, 16/01/2021
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İzmir’de sahte içki kâbusu sürüyor: 2 kişi daha hayatını kaybetti

Yılbaşı akşamı evinde içki içen Nihat K., mide bulantısı ve görme kaybı yaşaması üzerine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Nihat K. dün gece hayatını kaybetti.

Evinde dün içki içen Ergün İ. de görme kaybı ve mide bulantısı şikayetleriyle aynı hastaneye götürüldü. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Ergün İ. de yaşamını yitirdi

Sahte içkiden öldükleri değerlendirilen Nihat K. ve Ergün İ.’nin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:14:38,