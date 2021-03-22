İzmir’de tedirgin eden görüntü: Vatandaşlar endişeli

Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesi 9140 Sokak’taki alana kimlikleri belirsiz kişi ya da kişiler tarafından dökülen moloz ve hafriyatlar, çevre kirliliğine neden oluyor.

İçme suyunun karşılandığı Tahtalı Barajı’na akan dereye yakın alana atılan atıklar arasında eternitlerden klozete, cam parçalarından mezar taşına kadar birçok atık bulunuyor.

Kaçak moloz ve hafriyatların, dere sularına karışarak, Tahtalı Barajı’na aktığını ileri süren vatandaşlar, kalıcı çözüm bulunmasını istiyor.

‘ATIKLAR BARAJA GİDİYOR’

Bölge sakini Levent Özçelik, “Bölgede esnaf olduğumuz için bu yoldan araçlarımız geçiyordu. Ancak her yere moloz döktüler. Birkaç kez şikayetçi olduktan sonra burayı temizlediler. Ancak, kaçak döküm yapmaya devam edildi. Bunlarla başa çıkamıyoruz. Artık daha etkili ve kesin çözümler alınması gerekiyor. Atıklar arasında ne ararsanız var. Nasıl bu kadar duyarsız olunuyor, anlam veremiyorum. Buraya dökülen pislikler, dere yatağından geçerek baraja gidiyor. O suyu hepimiz içiyoruz” dedi. (DHA)