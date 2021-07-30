İzmir’de tüm yangınlar kontrol altına alındı

İzmir'in Kiraz ve Ödemiş ilçelerindeki yangınların kontrol altına alındığı duyuruldu.

SOZCU.COM.TR

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kiraz ilçesinde çıkan orman yangınının belediyenin itfaiye personeli ve orman yangın söndürme ekiplerinin çabasıyla söndürüldüğünü duyurdu.

Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ödemiş’in Gölcük mahallesindeki yangına da itfaiye ekiplerini sevk ettiğini açıkladı. Soyer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımına, “Hassas ve zorlu günlerden geçiyoruz. Ormanlarımızı hep birlikte koruyalım” notunu da düştü.

ÖDEMİŞ YANGINI DA KONTROL ALTINA ALINDI

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Yurdumuzun dört bir yanında devam eden yangınlarla yüreğimiz yanarken Gölcük Yaylası Karşıyaka Mevkii’nde de ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Bölge, İzmir Büyükşehir İtfaiye ve Ödemiş Belediyesi ekiplerimizin havadan ve karadan zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları özveriyle sürüyor. Söndürme ekiplerimize, Jandarma ekiplerimize ve kürekleriyle, tırmıklarıyla, traktörleriyle gönüllü olarak söndürme çalışmalarına katılan hemşehrilerimize, gönülden teşekkür ediyoruz. Lütfen ormanlık alanların çevresinde çok dikkatli olalım” açıklamasında bulundu.

Orman Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre İzmir’de son 3 günde 4 yangın meydana gelirken, tüm yangınlar an itibariyle kontrol altına alındı.