İzmir’de vaka sayısında dikkat çeken düşüş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24- 30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen corona virüsü vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada, “Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars” mesajını paylaştı.

İllere göre haftalık corona virüsü vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 532,02, Ankara’da 361.52, İzmir’de 223.34 olarak belirlendi.

Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 100 bin kişide en çok corona vakası görülen iller oldu.

Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van ise 100 bin kişide en az corona vakası görülen iller oldu. DHA

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