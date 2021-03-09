İzmir’de yeni corona virüsü tedbirleri alındı

Valiliğin açıklamasında şöyle denildi:

* İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanmıştır. Yapılan toplantıda; 1593 sayılı Kanununun 27 ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

* Koronavirüs (Covid-­19) salgınıyla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla pek çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

* Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 01.03.2021 tarihli toplantısında alınan kararlarla kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan, illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin bu risk gruplarına göre belirlendiği yeni bir sürece girilmiştir.

* Bu doğrultuda salgınla mücadele sürecinde alınan tedbirlerde göz önünde tutulan üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem arz eden ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla gönderilen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 08.03.2021 tarihli ve 4113 sayılı Genelgesi gereğince:

* 1.Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, başta HES kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilmesine,

* 2. Yüksek risk grubunda bulunan ilimizde terminal ve gar binalarında bulunan yeme içme (lokanta, restoran, kafeterya, pastane vb.) yerlerinin, Sağlık Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.11.2021 tarihli ve 20076 sayılı ve 03.03.2021 tarihli ve 3668 sayılı Genelgeleri ile getirilen açılış kapanış saatlerine bağlı olmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet göstermelerine,

* Bu doğrultuda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına,

* Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.