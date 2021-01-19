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İzmir’de zincirleme trafik kazaları…

İzmir'in Bornova ve Çiğli ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı zincirleme kazada toplam 14 araçta hasar meydana geldi.

Güncellenme: 07:15, 19/01/2021
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İzmir’de zincirleme trafik kazaları…

Kaza, 04.00 sıralarında Nazım Hikmet Ran Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir sürücü cipi ile seyir halinde olduğu sırada, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı.

Kontrolden çıkan cip daha sonra park halinde bulunan 4 araca çarparak hasar verdi. Kaza sonrası, cipte bulunan 3 kişi görgü tanıklarının ifadesine göre olay yerinden koşarak kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, cip sürücüsünün yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

TIR IŞIKTA BEKLEYEN 8 ARACA HASAR VERDİ

Öte yandan, Bornova ilçesinde dün saat 17.30 sıralarında Kemalpaşa Caddesi'nde, seyir halinde olan Şaban Ç. idaresindeki TIR, iddiaya göre freni tutmayınca ışıkta bekleyen 8 araca çarparak hasar verdi. Meydana gelen kazada, 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. (DHA)

 

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Yayınlanma Tarihi:07:07,