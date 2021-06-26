İzmir’deki darbe davasında sanıklara ceza yağdı

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan davada yargılanan 137 sanık hakkında 2018 yılında karar verilirken, dosyaları ayrılan sanıkların yargılandığı davada da karar çıktı.

İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve tutuklu sanığın bulunmadığı davanın 48'inci ve karar duruşmasında tutuksuz sanıklar ve avukatları ile Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı, TBMM ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, kararı okumadan önce sanıklara son sözlerini sordu. Sanıklar, teker teker beraatlerini talep etti. Sanıkların konuşmalarının ardından mahkeme başkanı kararları okudu.

Heyet, Ulaştırma Personel ve Eğitim eski Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi eski Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylam, NATO Kara Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, Gaziemir Hava Sınıf Okulları eski Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez’in de aralarında bulunduğu 94 sanığın beraatine karar verdi.

‘İKİ SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET’

15 Temmuz'da Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda pilot binbaşı olarak görev yapan Erdem Yılmaz ve Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan eski pilot albay Nihat Bilican, ‘anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

O dönemde İzmir İl Jandarma Komutanlığı personeli olan Cengiz Kaya ‘anayasayı ihlal' suçundan iyi hal indirimiyle birlikte müebbet hapis cezası aldı.

Ege Ordusu eski Kurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Eser'in de ‘anayasayı ihlal' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutuklanmasına karar verildi.

Mahkeme heyeti, ‘anayasayı ihlal etmek' suçundan 8 sanığa 12’şer yıl 6’şar ay ile 17’şer yıl hapis cezalarına çarptırılmalarına hükmederken, 30 sanığı da ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 1’er yıl 10’ar ay 15’er gün ile 10’ar yıl 6’şar ay arasında hapis cezalarına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, yakalama emri devam eden 1 sanığın savunması alınamadığı için dosyasının ayrılmasına, 4 sanık hakkında da ceza ve karar verilmesine yer olmadığına karar verdi ve dava sona erdi. (DHA)