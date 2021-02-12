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İzmir’deki felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına Çeşme Alaçatı'da hortuma dönüştü. Önüne kattığı her şeyi savuran hortum, evlerin çatılarını uçurdu, otomobilleri devirdi, tekneleri alabora etti. Alaçatı Port'ta bir vincin devrilmesi sonucu şantiyedeki konteynerlerde kalan 16 işçi yaralandı.

Gökmen ULU
Güncellenme: 11:01, 12/02/2021
Haberler Gündem

İzmir’de akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, korkutucu haber Çeşme’den geldi. Alaçatı’da hortum oluştu. hortum önüne kattığı her şeyi savurdu. Alaçatı Port’ta bir inşaat vincinin devrilmesi sonucu şantiyedeki konteynerlerde kalan 16 işçi yaralandı.

Hortum öylesine güçlüydü ki arabaları devirdi.

Alaçatı Port Limanı’nda bulunan bazı tekneler ve iki lüks yat alabora oldu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi.

Foto: SÖZCÜ

Hortumun şiddetiyle çok sayıda araç da devrildi. Ev ve iş yerlerinde büyük hasar meydana gelirken, pek çok evin de çatısı uçtu. Hortumun boyutları ise sabahın ilk ışınlarında ortaya çıktı.

Foto: SÖZCÜ / İnşaat işçilerin kullandığı konteynerin üzerine vinç devrildi, 16 işçi yaralandı

SÖZCÜ'ye bilgi veren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran 16 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralıların Çeşme Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyleyen Oran, “Çok şükür ki hayatını kaybeden olmadı” dedi.

Foto: SÖZCÜ

BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Hortumun Alaçatı Port tarafında büyük hasarlara neden olduğunu aktaran Oran, ilk belirlemelere göre, 4 teknenin battığını, 10 otomobilin hasar gördüğünü söyledi. Hortumun Büyük Sanayi mevkiini de etkileyerek çatıları uçurduğunu söyledi. Bu bölgede hayvan damları bulunduğunu belirten Oran, “Ne yazık bazı küçükbaş hayvanlar telef oldu. Bir damın altında ise çok sayıda hayvan kaldı. Ekiplerimiz onları kurtarmaya çalışıyor” dedi.

Foto: SÖZCÜ/Hortum nedeniyle limanda demirli tekneler de alabora oldu.

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Alaçatı Çeşme Haber izmir Sanayi son dakika Sözcü
Yayınlanma Tarihi:10:44,