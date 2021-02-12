İzmir’deki felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir’de akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, korkutucu haber Çeşme’den geldi. Alaçatı’da hortum oluştu. hortum önüne kattığı her şeyi savurdu. Alaçatı Port’ta bir inşaat vincinin devrilmesi sonucu şantiyedeki konteynerlerde kalan 16 işçi yaralandı.

Alaçatı Port Limanı’nda bulunan bazı tekneler ve iki lüks yat alabora oldu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi.

Hortumun şiddetiyle çok sayıda araç da devrildi. Ev ve iş yerlerinde büyük hasar meydana gelirken, pek çok evin de çatısı uçtu. Hortumun boyutları ise sabahın ilk ışınlarında ortaya çıktı.

SÖZCÜ'ye bilgi veren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran 16 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralıların Çeşme Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyleyen Oran, “Çok şükür ki hayatını kaybeden olmadı” dedi.

BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Hortumun Alaçatı Port tarafında büyük hasarlara neden olduğunu aktaran Oran, ilk belirlemelere göre, 4 teknenin battığını, 10 otomobilin hasar gördüğünü söyledi. Hortumun Büyük Sanayi mevkiini de etkileyerek çatıları uçurduğunu söyledi. Bu bölgede hayvan damları bulunduğunu belirten Oran, “Ne yazık bazı küçükbaş hayvanlar telef oldu. Bir damın altında ise çok sayıda hayvan kaldı. Ekiplerimiz onları kurtarmaya çalışıyor” dedi.