İZSU duyurdu: 21 saatlik su kesintisi olacak

İzmir'de bakım onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde planlı su kesintileri olduğu gibi arıza kaynaklı su kesintileri de meydana geliyor. İZSU tarafından yapılan duyuruya göre Bayraklı'da 21 saate varan su kesintisi yaşanacak.

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İZSU yayınladığı duyuru ile vatandaşlara su kesintisi uyarısında bulundu. İZSU’dan yapılan açıklamada, “Bayraklı Turan Mahallesi'nde 7 Ağustos Cumartesi gününü 8 Ağustos'a bağlayan gece 00.00'dan itibaren 21 saatlik su kesintisi olacak.” denildi.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Açıklamada su alamayacak yerler şu şekilde belirtildi:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Altınyol'da yağmursuyu hattı döşeme çalışmaları güzergahında yer alan içme suyu hattının yerinin değiştirileceği bildirildi. Çalışma nedeniyle hafta sonu Karşıyaka istikametinde trafik akışı tek şeritten verilecek. Bayraklı Turan Mahallesi'nde 7 Ağustos Cumartesi gününü 8 Ağustos'a bağlayan gece 00.00'dan itibaren 21 saatlik su kesintisi olacak. Çalışmalar pazartesi sabahı tamamlanarak trafik akışı normale dönecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2 Şubat'taki sel felaketinde sular altında kalarak trafiğe kapanan Altınyol Caddesi'nde benzer sorunların yaşanmaması için bölgenin altyapısını güçlendirme çalışmalarında sona yaklaştı. Caddede biriken yüzeysel yağmur suyunu toplamak için yeni yağmur suyu hatları döşeyen Büyükşehir, Altınyol Caddesi'nin Karşıyaka istikameti çalışma güzergahında bulunan içme suyu hattının yerini değiştirecek. Çalışmalar 7 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak, 9 Ağustos Pazartesi günü saat 06.00'da tamamlanacak. Bu süre içerisinde Karşıyaka istikametinde üç şerit olan trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Trafiğin yoğun olması durumunda deniz tarafından tek şerit ilave edilecek. Pazartesi sabahından itibaren trafik akışı bu bölgede normale dönecek.

Yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları nedeniyle içme suyu hattının güzergahı değişeceğinden Bayraklı Turan Mahallesi'nde su kesintisi yapılacak. Bayraklı Turan Mahallesi'nde 7 Ağustos'u 8 Ağustos'a bağlayan gece 00.00'dan itibaren akşam 21:00'e kadar sürecek 21 saatlik su kesintisi olacak.

2 Şubat’taki sel felaketinde Altınyol Caddesi'nin Turan kesiminin sular altında kalarak trafiğe kapanmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, benzer sorunların tekrarlanmaması için bölgede altyapı güçlendirme çalışması başlattı. 1 Haziran'da başlayan çalışmalar kapsamında caddede biriken yüzeysel yağmur suyunu toplamak için yapılan bin 140 metre uzunluğundaki yeni yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları büyük oranda tamamlandı. İZBAN Turan İstasyonu bölgesinde 45 metrelik yatay delgi geçişi ile yağmur suyunu denize ulaştıracak sistem oluşturuldu. Yağmur sularını toplamak için havuzlar yapıldı. Bu havuzlarda biriken yağmur suları yatay sondaj yöntemi ile demiryolunun altından geçerek denize ulaşacak. 329 metrelik kapalı ve açık kesit kanal imalatlarının 195 metresi yapıldı. Çalışmalar önümüzdeki günlerde tamamlanmış olacak.”