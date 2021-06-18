Jandarma İkizdere’de köylünün evini bastı, terör propagandası yapmaktan gözaltına aldı

İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenilen taş ocağına karşı yaklaşık 2 aydır mücadele eden köylülere sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle para cezası yazıldı.

80 köylüye yazılan paraları cezalarına tepki gösteren köylülerden Dursun Baş, “Arazimizde yediğimiz cezalar, ormana çıkıp yediğimiz cezalar. Biz bunlarla gurur duyuyoruz şu anda. Ne kadar korkutmuşuz insanları ki bizi sindirmek için ceza yazmaya başlamışlar. Halen de yazacaklar. aldığımız bilgiler öyle. Bu cezalar sadece İşkencedere'de yazılmış. Diğer yerlere, bütün köylere, herkes arazilerinde, ormanlarda gezerken, sokaklar lebaleb doluyken yazılmayan cezalar bize burada yazıldı. Biz diyoruz ki bundan sonra direniş varsa umut da var” diye konuştu.

BİR GÜN SONRA EVİNİ JANDARMA BASTI

Dursun Baş’ın sosyal medyada paylaşılan görüntülerinin ardından bu sabah erken saatlerde evini jandarma ekipleri bastı. Örgüt propagandası yapmakla suçlanan Baş’a ait cep telefonu ve bilgisayarına jandarma el koydu. Bu sırada Dursun Baş’ın eşi fenalık geçirdi. Doktor kontrolünden geçirilen Baş, ifade için jandarma karakoluna götürüldü.