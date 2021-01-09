Japonya’dan saç ekimi için geldi, hayatından oldu

Olay, Şişli Fulya'daki bir saç ekim merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Japon Sugitani Hroika, saç ektirmek için Osaka'dan İstanbul'a geldi. 27 Aralık 2019’da Fulya'da özel bir saç ekim merkezine giden, Hroika, ilk seansta fenalaştı. Çalışanlar tarafından çağırılan ambulansla özel bir hastaneye götürülen 44 yaşındaki Sugıtanı Hroika yoğun bakıma alındı.

DÖRT GÜN SONRA BİLGİ VERİLDİ

İddiaya göre, saç ekim merkezi yaşanan olayla ilgili, olaydan 4 gün sonra 31 Aralık’ta emniyete bilgi verdi. Sugitani Hroika 12 gün yoğun bakımda kaldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayarak 8 Ocak’ta hayatını kaybetti.

ÖLÜM ŞÜPHELİ BULUNDU

Kalp krizinden hayatını kaybettiği iddia edilen Japon Hroika’nın ölümü şüpheli bulundu. Saç ekim merkezi hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık talimatıyla Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışanların ifadesine başvurdu.

Sugitani Hroika'nın ölüm sebebinin kesinleşmesi için ceset Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Hroika'nın ölüm sebebi incelemelerin ardından kesinleşecek.

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