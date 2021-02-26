Jet Fadıl: Türkiye’deki ekonomik şartlar yeni yatırımcı gelmesine müsait değil

İstanbul Bayrampaşa'daki Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projesiyle devre mülk satışı yaptığı kişilerden para toplayıp projeleri tamamlamadığı iddiasıyla ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan hakkında 2 bin 442 yıl hapis istenen ‘Jet Fadıl’ lakaplı tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz ve akrabalarının yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23'üncüsü yapılan duruşmaya tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkemede tutuksuz sanık Mehmet Salih Obut ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkemede 13 müşteki ifade verdi.

Mahkemede ayrı ayrı savunmaları alınan 13 müşteki, yüklü miktarlarda para zararına uğratıldıklarını belirterek zararlarının giderilmesini talep etti.

“280 BİN TL ZARARIM VAR”

Mahkemede savunma yapan müşteki Çiğdem Durmuş, “2013 yılında Caprice Gold'tan 2 tane devre mülk satın aldım. 280 bin TL ödeme yaptım. Hatırladığım kadarıyla 5-6 ay boyunca aylık 5 bin TL kira ödemesi aldım. Tapularımı aldım. 280 bin TL zararım var. Zararım giderilmedi. Kimse benimle bu hususta irtibata geçmedi. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” dedi.

Müştekilerden Kamil Çakır ise eski parayla 3 milyon liranın üstünde zararı olduğunu belirterek, “2013 yılında Caprice Gold'dan 3 tane devre mülk aldım. 2014 yılında 2 tane devre mülk aldım. 680 bin TL ödeme yaptım. 4 ay kadar toplam 40 bin TL kira ödemesi aldım. Tapularım verildi. Olayla ilgili eski parayla 3 milyon lira zararım vardır. Zararımın giderilmesini talep ederim” ifadelerini kullandı.

“BU OLAY CEZA DAVASININ DEĞİL HUKUK DAVASININ KONUSUDUR”

Tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz yaptığı savunmada, “Türkiye'deki ekonomik şartlar yeni yatırımcı gelmesine müsait değil. Ancak yurtdışından yatırımcılar müdahil olabilir. Otel işgal altında olduğu için yeni yatırımcı da gelmiyor. Ayrıca bu olay ceza davasının değil hukuk davasının konusudur” ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Cumhuriyet Savcısı, eksiklerin giderilmesini ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi ve dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.