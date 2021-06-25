‘Jigolo’ vaadiyle binlerce kişiyi dolandırdılar

Operasyon, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Polisi harekete geçiren olay, ilçe ekiplerine yapılan bir ihbarla ortaya çıktı. Jigolo vaadiyle binlerce erkeği dolandırdığı iddia edilen şebekenin çökertilmesi için polis 6 ay çalışma yaptı. Araştırmalarda şebekenin dolandırıcılık yöntemi de ortaya çıktı.

İddiaya göre, Esenyurt’ta iki adreste kurdukları ofisler üzerinden dolandırıcılık yapan şebeke, önce “Jigolo” içerikli bir internet sitesi kurdu. Daha sonra ise internet üzerinden ilanlar veren şebeke “Biz Türkiye’nin ilk resmi ve güvenilir jigolo sitesiyiz” diyerek güven sağlamayı amaçladı. İlanlarda iletişim bilgilerine yer veren dolandırıcılar, arayan kişilerden bin lira üyelik ücreti talep etti.

ZENGİN İŞ KADINI YALANI

Üyelik ücretlerini ödeyen erkeklerden fiziksel özellik, iş ve hobi bilgilerini alan şebeke üyeleri, bu bilgileri internet üzerinde şifre ile girilen sistemde yayınladı. Ardından üye olan kişilere, “Sizi beğenen bir iş kadın var” denilerek ikinci plan devreye sokuldu. Şebeke üyesi olan kadınlar, üye erkekleri arayarak kendilerini zengin iş kadını olarak tanıttı. Birlikte olmak istediklerini söyleyen kadınlarla buluşma ayarlandı.

BANKACILIK SİSTEMİ HATASI

Görüşme bittikten bir süre sonra şebeke üyeleri, jigololuk yapmayı planlayan kişileri yeniden arayarak “Sizinle görüşen iş kadını sizin için açtığımız hesaba para yatırdı, bankacılık kaynaklı sıkıntı yaşanıyor, ödemenin alınabilmesi için bin lira yatırılması gerekiyor” dedi. Konuşarak ikna ettikleri kişilerin bin lira daha yatırmasını sağlayan dolandırıcılar bu yöntemler binlerce erkeği dolandırdığı öne sürüldü.

13 BİN KİŞİ

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, 8 şüpheli belirlendi. Araştırmaların ardından 6’sı kadın 8 şüpheli Esenyurt’ta ilçe ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde 8 bilgisayar ele geçirildi. O bilgisayarlardan sadece bir tanesinin incelemesinin tamamlandığı ve tek bilgisayarda 13 bin kişinin bilgisinin olduğu öğrenildi. Bilgisayardaki tabloda boy, kilo, yaş, hobi bilgileri bulunan 13 bin erkeğin şebekeye yaklaşık 200 bin lira ödediği öne sürüldü. Diğer bilgisayarların incelenmesiyle birlikte sayının artacağı ve vurgunun boyutunun milyonlarca liraya ulaşabileceği belirtildi.