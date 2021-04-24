Joe Biden’ın açıklamasının ardından ABD, Türkiye’deki vatandaşlarını uyardı

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları için ‘soykırım’ ifadesini kullandı. Biden’ın bu ifadesine tepki yağdı. Biden’ın açıklaması sonrası ABD’nin Türkiye’deki Büyükelçiliği, olası protestolara karşı ABD vatandaşlarını uyardı.

BÜYÜKELÇİLİK VE KONSOLOSLUKLAR VİZE HİZMETLERİNE KAPALI OLACAK

Büyükelçilikten yapılan açıklamada Biden’ın 24 Nisan açıklamasının ardından gösteriler ve protestolar olabileceği belirtildi. Açıklamada tedbir olarak 26 Nisan Pazartesi ve 27 Nisan Salı günleri ABD Ankara Büyükelçiliği, ABD İstanbul Başkonsolosluğu, ABD Adana Konsolosluğu ve ABD İzmir Konsolosluğu’nun vize hizmetlerine kapalı olacağı aktarıldı.

Büyükelçilik ve konsoloslukların iletişim numaraları ve e-posta adreslerinin duyurulduğu açıklamada acil yardıma ihtiyaç duyan ABD vatandaşlarının büyükelçilik veya konsolosluklarla iletişime geçebileceği kaydedildi.

“DİKKATLİ OLUN, KALABALIKTAN KAÇININ”

Ayrıca, açıklamada “ABD vatandaşlarının ABD hükümet binalarının etrafındaki alanlardan uzak durmaları ve Amerikalıların veya yabancıların toplanabileceği yerlerde daha dikkatli olmaları tavsiye edilir” denildi.

Büyükelçiliğin açıklamasında vatandaşlara önerilerde de bulunuldu. Açıklamada, “Dikkatli olun. Kalabalıktan kaçının. Çevrenizden haberdar olun. Yabancıların uğrak yerlerinde dikkatli olun. Güncellemeler için yerel medyayı izleyin” ifadelerine yer verildi.

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