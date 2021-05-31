Kabine toplantısı ne zaman, bugün mü? Gözler yeni kararlarda…

Corona virüsüyle ile mücadelede yeni bir dönem 1 Haziran’dan sonra başlayacak. Milyonlarca kişinin takip ettiği normalleşme adımlarının görüşüleceği kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısına başkanlık edecek.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü'da gerçekleştirilecek.

KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bugün gerçekleştirilecek olan kritik toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması bekleniyor. Toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda Kafe ve restoranların açılışının da ele alınması bekleniyor. Vaka sayısındaki düşüşün sürmesi durumunda, 1 Haziran'da kafe ve restoranların açılması planlanıyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ?

Eğitim alanında atılacak adımlar da Kabine toplantısında ele alınacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz” açıklamasını yapmıştı. Bugün gerçekleştirilecek toplantıda bu konunun da detaylı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

AŞILAMA PROGRAMI

Yapılan son Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak” demişti. Koca, 50 milyon doz Sputnik aşısı anlaşmasının da imzalandığını duyurmuştu. Toplantıda aşı programındaki son durum, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması ile yerli aşı çalışmalarının gündeme alınması bekleniyor.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte evlenme planları yapanların ve işletmelerin de gözü bu toplantıda olacak. Kabine toplantısında alınacak yeni karara göre, düğünlerin ilk etapta açık alanlarda yapılması planlanıyor. Aşılamanın artması halinde ise düğünlerin kapalı alanlarda da yapılması planlanıyor.