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Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı ertelendi

NATO Liderler Zirvesi nedeniyle 14 Haziran'dan 10 Haziran'a çekilen kabine toplantısı ertelendi. Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Güncellenme: 14:51, 10/06/2021
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Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı ertelendi

Milyonlarca kişinin takip ettiği corona virüs salgınında son durumun görüşüleceği kabine toplantısında bir kez daha tarih değişikliğine gidildi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi için Belçika’nın başkenti Brüksel’e gidecek. İki haftada bir gerçekleştirilen ve Erdoğan’ın başkanlık yaptığı Kabine toplantısının tarihi de zirve nedeniyle önce öne çekildi, ardından ileri bir tarihe ertelendi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programındaki yoğunluk nedeniyle 21 Haziran’a ertelendi.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Kabine toplantısının en önemli gündem maddesi corona virüsü ve yeni normalleşme süreci olacak. Vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

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