Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme adımları için kritik gün…

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü yaptığı açıklamada restoran ve kafelerle ilgili olarak neler yapabiliriz hangi adımları atabiliriz, bunu kabine toplantısında ele alacağız dedi ve kabine toplantısının yapılacağı gün geldi. Kabine toplantısının akşam saatlerinde tamamlanması ve açıklama yapılması bekleniyor.

NORMALLEŞME SÜRECİ İLLERE GÖRE DEĞİŞECEK

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Normalleşme adımlarına yönelik kararlar alınması bekleniyor. Bazı illerde kafe ve restoranların HES kodu- müşteri sınırı ve saatlik oturma düzeni ile açılması bekleniyor. Turizm mevsimi de yaklaşırken, turizm tesisleri ve turistik bölge esnafına yönelik adımlar da gündeme gelecek. Öte yandan normalleşme adımları, Mavi- Sarı- Turuncu ve Kırmızı iller olarak değerlendirilecek. Kırmızı ile turuncuda yer alan illerde kısıtlamalar devam edecek. Renkler şu bilgileri içeriyor: Mavi Düşük Risk: Yüz binde 10’un altında vaka görülen iller, Sarı Orta Risk: Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller, Turuncu Yüksek Risk: Yüz binde 36-100 arası vaka olan iller. Kırmızı Çok yüksek Risk: Yüz binde 100’ün üstünde vaka olan iller.