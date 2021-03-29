Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler yeni kararlarda…

Milyonlarca kişinin takip ettiği normalleşme adımlarının görüşüleceği kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.30'da Kabine Toplantısına başkanlık edecek.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı 29 Mart Pazartesi günü saat 15:30’da gerçekleştirilecek.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Kabine Toplantısı'nda Bilim Kurulu'nda alınan tedbir ve öneriler değerlendirilecek.

Vaka sayısında rakamların 30 bine dayanması nedeniyle atılması gereken adımlar değerlendirilecek. Ayrıca aşı tedariklerinde son durum, yerli aşı çalışmaları ve önlemlerin de ele alınması bekleniyor.

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