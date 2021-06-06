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Kabine toplantısı öne çekildi

Kabine toplantısı NATO Liderler Zirvesi nedeniyle 14 Haziran'dan 10 Haziran'a çekildi.

Güncellenme: 12:44, 06/06/2021
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Kabine toplantısı öne çekildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi için Belçika’nın başkenti Brüksel’e gidecek. İki haftada bir gerçekleştirilen ve Erdoğan’ın başkanlık yaptığı Kabine toplantısının tarihi de zirve nedeniyle öne çekildi. Toplantının 10 Haziran Perşembe günü yapılmasına karar verildi.

Kabine toplantısının en önemli gündem maddesi corona virüsü ve yeni normalleşme süreci olacak. Vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

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AKP Belçika Corona Cumhurbaşkanı Milli Eğitim Bakanı NATO Normalleşme Pazartesi Perşembe Recep Tayyip Erdoğan
Yayınlanma Tarihi:12:41,