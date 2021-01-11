Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak?

Yaklaşık 4 saat sürmesi beklenen toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Kabine toplantısının en önemli gündem maddesi ise sokağa çıkma yasakları ve aşı meselesi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ?

İçişleri Bakanlığı, yaklaşık bir aydır devam eden sokağa çıkma yasaklarının ikinci bir açıklamaya kadar devam edeceğini duyurmuştu. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında da sokağa çıkma yasakları ve kafe ile restoran gibi işletmelerin çalışma saatleriyle ilgili kararların alınması bekleniyor.

CORONA VİRÜSÜ AŞISI DA GÜNDEMDE

Dünyada birçok ülkede corona virüsü ile ilgili aşılama çalışmaları başlamış durumda. Türkiye'de ilk etapta yapılacak olan Çin menşeli Sinovac aşısının bir kısmı geçtiğimiz günlerde ülkemize getirilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Kabine toplantısında aşı ile ilgili son gelişmeleri de paylaşması bekleniyor.

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