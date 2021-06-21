Kabine toplantısı saat kaçta? Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Kısıtlama kararlarının görüşüleceği kabine toplansısı için beklenen gün geldi. Bugün saat 15.00’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan kabine toplantısında gevşemesi beklenen bazı kısıtlamaların görüşüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının görüşülme detayı ise vatandaşın en dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, kabine toplantısında Pazar günleri uygulanan sokak kısıtlamasının kaldırılmasının yanı sıra, hafta içi ve Cumartesi günü saat 2200’de başlayan kısıtlamanın ileri bir saate alınması bekleniyor. Bir yetkili, alınan tedbirler ve aşılamayla birlikte 60,000 civarına kadar çıkan günlük vaka sayısının bugünlerde 5,000 dolaylarında olduğunu belirterek, “Tedbirler etkili olmaya başladı. Sonuçlar alınıyor. Mevcut tedbirlerin gevşetilmesi kabine gündeminde olacak” dedi. Aynı yetkili, günlük 1.5 milyon olan aşılamanın aynı tempoyla gitmesi ve daha da artırılması için gerekli her türlü tedbirin alındığını kaydetti. “Aşılama son derece iyi gidiyor. Aşı teminininde de sorun kalmadı” diyen aynı yetkili, “30 yaşa aşı yapılıyor. Daha genç gruplar da yakın zamanda aşılanmaya başlanacak” dedi. Bir başka yetkili de, “Aşılamada hızlanma ile COVID önlemlerin azaltılması kabine toplantısında değerlendirilecek”

