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Kabus başladı! Kireç döküp öyle defnettiler

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene kabusu da yeniden başladı. Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki şahıs, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Vefat eden şahıs, alınan tedbirler eşliğinde kireç dökülerek toprağa verildi. Öte yandan kene ısırması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Güncellenme: 17:46, 03/07/2021
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Kabus başladı! Kireç döküp öyle defnettiler

Tosya ilçesi Yukarı Dikmen köyünde ikamet eden Muammer Türlü (65), kene ısırması şikayetiyle Tosya Devlet Hastanesine başvurdu.

Muammer Türlü, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKA) teşhisi konulan Muammer Türlü, daha sonra da Ankara'ya sevk edildi. Türlü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TEDBİRLERLE TOPRAĞA VERİLDİ

Tosya ilçesi Yukarı Dikmen köyüne getirilen Muammer Türlü’nün cenazesi, gerekli tedbirler alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında, özel kıyafetli vatandaşlar tarafından köy mezarlığında defnedildi.

Öte yandan KKKA’dan vefat edenlerin sayısı 13’e yükseldi. İHA

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