Kaçak göçmenleri  ‘yurt dışı’ diye Eskişehir’e bırakmışlar

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnönü ilçesine bağlı Dutluca Mahallesindeki eski taş ocağı mevkiinde, çok sayıda kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede yapılan aramalarda, ağaçların arasına saklanan 6’sı kadın, 12’si çocuk 34 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edilirken, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan toplam 104 bin 412 lira ceza uygulandı.

Kaçak göçmenlerin, insan kaçakçıları tarafından İstanbul’dan otobüsle alınarak, Sizi yurt dışına götürüyoruz denilip, Eskişehir’e bırakıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler aranıyor.