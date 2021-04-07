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Kaçak maden kurbanı madenci toprağa verildi

Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte ölen 45 yaşındaki Salif Zıvalı gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Güncellenme: 13:07, 07/04/2021
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Kaçak maden kurbanı madenci toprağa verildi

Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi’nde ruhsatsız olarak açılan maden ocağında dün akşam göçük meydana geldi. Göçükte 45 yaşındaki madenci Salif Zıvalı göçük altında kaldı.

Zıvalı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi hastane morgundan alınan işçi helallik alınmak üzere evinin önüne getirildi.

Cenaze, yapılan duaların ardından mahalledeki camiye getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İşçinin bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

 

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