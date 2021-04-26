Kaçaklar için Ankara’yı uyaran diplomat çift merkeze çekilmiş

2020'nin yaz aylarında Malatya Yeşilyurt Belediyesi aracılığıyla Almanya'ya götürülen ve kayıplara karışan 43 kişiyle ilgili bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin yurt dışında görev yapan personele verdiği vize istemeyen ‘gri, hizmet pasaportu' skandalını Ankara'nın önceden bildiği ortaya çıktı. İddiaya göre; 43'ü kayıplara karışan kişilerle ilgili yazışma, bizzat Dışişleri Bakanlığı'ndan yaz aylarından kısa süre önce Hannover Başkonsolosluğu'na ulaştı.

Ankara'dan, Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdürlüğü ve Yurt dışı tanıtım birimi, listelerin de buluduğu, hatta Ersin Kilit'in davetiyesinin de yer aldığı bir yazıyı Hannover Başkonsolosluğu'na iletti. Bu yazıyla, Türk kafilesinin geleceği ve karşılanıp gerekli ihtimamın gösterilmesi isteniyordu.

Yazıyı inceleyen ve Ersin Kilit'i bölgeden tanıyan, evli yardımcı konsolos çift Güler ve Mehmet F., “Bu durum şüpheli. Bu yolla adam kaçırıyorlar” diyerek, yasadışı insan ticareti olabileceğini ve gelenlerin dönmeyeceğini belirten bir uyarı yazısı hazırladı. İki yardımcı konsolos uyarı yazısını Ankara'ya gönderdi.

Ancak Ankara olayı araştırmak yerine, karı-koca yardımcı konsosları 25 Şubat'ta görevden uzaklaştırdı. 15 Mart'ta merkezde göreve başlatılması gereken çift hâlâ işbaşı yapamadıklarını söyledi.