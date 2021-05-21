Kaçaklarıyla ünlü projede plaj isyanı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde iş insanı Salih Bezci'nin yönetim kurulu başkanlığını yaptığı BESA İnşaat ve Turizm A.Ş. tarafından 6 yıl önce inşaatına başlanan The Boviera turistik tesislerinin deniz dolgusu yapılarak düzenlenen ve halka kapatılan plajında Bodrum Kent Konseyi Kıyı Komisyonu tarafından eylem ve basın açıklaması düzenlendi.

BARİYERİ AÇTIRARAK SAHİLE GİREBİLDİLER

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından geçtiğimiz yıl inceleme yapılarak kaçak inşaatlar ve denize dolgu nedeniyle ağrı para cezasına çarptırılan tesisin sahil yoluna bekçi kulübesi ve bariyer konularak kilitlendiği görüldü. Plaja gitmek isteyen Kent Konseyi üyeleri ile eyleme destek veren yaklaşık 100 kişinin ısrarı üzerine bariyer açıldı ve vatandaşlar plaja gidebildi.

KIYIYI HALKA AÇTIĞINI SÖYLEYEN ŞİRKETİN YERİNİ GÖRMEYE GELDİK

Kent Konseyi Kıyı Komisyonu tarafından düzenlenen eylem ve basın açıklamasına siyasi parti üyeleri ve Bodrum'daki diğer STK'larda destek verdi. Plajda yürüyen, denize giren ve sahilde oturan vatandaşlara şirket yöneticilerinin müdahale etmediği görüldü.

Basın açıklamasını okuyan Kıyı Komisyonu Sözcüsü Sema Höcek “Bugün kıyı kesimini rekreatif düzenleme ile herkesin kullanımına açtığını söyleyen Besa Marin Turizm İşletmeleri A.Ş (BESA) sahip olduğu The Bo Viera projesini hep birlikte yerinde görmeye geldik. Bu proje ; hukuksuzluğun, yasaları çiğnemenin, kamu görevlilerinin görevlerini ihmalinin, doğa ve çevrenin nasıl katledildiğinin, fütursuzluğun “Ben yaptım oldu” uygulamasının somut ve acı bir örneğidir. ÇED süreci henüz sonuçlanmadığı halde inşaat faaliyeti durmamış, devam etmiş ve etmektedir. Bodrum Belediyesi'ne yapılan ihbarlar neticesinde tutanak yapıldığı ifade edilse de inşaat durdurulmamıştır” dedi.

TÜM HUKUKSUZLUKLAR ALTI YIL ÖNCE BAŞLADI

Höcek konuşmasının devamında ise “Her şey 2015 yılında başladı. Önce doğal bitki örtüsü, zeytin, meşe ağaçları, bu alanda yaşayan ve Bern Sözleşmesi ile koruma altında olan Ada Martısı, Ada Doğanı yuvaları, Akdeniz Foku, Kocakafa kaplumbağa ( caretta caretta) konaklama /yuvalama alanları yok edildi . 2016 yılından itibaren doğal kayalar dinamitle patlatılarak çıkan hafriyat doğrudan denize atıldı. Deniz içine dolgu yapılmaya, ekosistem, balıkların yaşam alanları, Barselona Sözleşmesi ile koruma altındaki denizlerin oksijen kaynağı, ormanı olan posedenia çayırları, deniz dip yaşamı insafsızca tahrip edildi. Tüm bunlara rağmen inşaat yapılmaya deniz doldurulmaya devam edildi. Bugünde sahili halka açtığını söyleyen şirketin açıklamasının ardından buraya gelerek durumu yerinden gördük. Ve her hafta hergün buraya gelerek sahili halka kapatmalarını önleyeceğiz. Bu süreçte yasaların ihlal edilmesine göz yuman 2016 yılından beri ilk kaya parçasının denize atılmaya başladığı andan itibaren; doğanın, yaşam alanlarımızın yok edilmesine, hukuksuzluğa karşı çıkarak Muğla Büyükşehir Belediyesi , Bodrum Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı savcılık nezdinde şikayet ve itirazlarla mücadele etmeye çağırıyoruz , yetkili kurumlar yasal ve idari süreçleri başlatıp, gereğini yapmadıkları takdirde haklarında suç duyurusunda bulunacağımızı bildiriyoruz” ifadelerini kullandı.

BÜTÜN KIYILARIMIZ TEHDİT ALTINDA

Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu Temsilcisi Levent Kalyon ise açıklamasında, Türkiye'nin Muğla ve Bodrum'un kıyılarının yapılaşma tehditi altında olduğunu belirterek “Şu anda bulunduğumuz yer aslında kıyı değil, deniz. Buranın 2015 yılından önceki hava fotoğraflarını irdelerseniz sahilin ne kadar doldurulduğunu çok açık bir şekilde görürsünüz. Buna itirazlarımız, davalarımız oldu. Davalarımız hala devam etmekte ama maalesef hukuk rafa kaldırılmış durumda. Baş edemiyoruz diyorlar. Baktığınız zaman şuan yapılan binalar bile mevzuata aykırı. Doğa katlediliyor. Deniz katlediliyor. Bodrum'un değerleri katlediliyor. Çocuklarımızın geleceği katlediliyor. Lütfen bunu yetkililer duysun, gerekeni yapsın. Daha önce basında defalarca çıktı, bakanımızda geldi ziyaret etti. Bir takım binaların yıkım kararı alındı. Ama hala aynı sistemde devam ediyorlar” diye konuştu.

YASALARA UYGUN BİÇİMDE DÜZENLEME YAPTIK

BESA Grup Satış ve Pazarlama Direktörü Şule Alp ise SÖZCÜ' ye yaptığı açıklamada “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesinin uygun gördüğü şekilde yıkımlarımız gerçekleştirilmiş olup, tekrar bakanlığın ve Bodrum Belediyesinin görüşü doğrultusunda tadilat ruhsatlarımızı aldık. Bu doğrultuda inşaatlarımıza devam ettik. Gördüğünüz gibi sahilimiz halka açıktır. Gelen misafirlerimize teşekkür ediyor her zaman bekliyoruz” dedi.

Yaklaşık 30 dakika plajda kalan eylemciler basın açıklaması yapıldıktan sonra bölgeden ayrıldı.

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