Kademeli normalleşmede hayal kırıklığı

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği kademeli normalleşme genelgesine göre 1 Haziran'a kadar kapalı kalacak olan gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik park işletmecileri büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, “Bu virüs nasıl bir virüs ki, AVM'ler, metro, otobüslerden bulaşmıyor da, 14 aydır kapalı olan bizim mekanlarımızdan bulaşıyor” diye sordu.

“ZORLUK İÇİNDE YAŞIYORUZ”

İsmail Hakkı Kırdı, İçişleri Bakanlığı'nın 14 Nisan'da gönderdiği genelgede, 17 Mayıs itibariyle işletmelerinin açılacağını belirttiğini hatırlatarak, “Üyelerimiz bu genelgeye güvenerek, açılacak sevinciyle hazırlıklarını yaptı. Sevinçleri kursaklarında kaldı” dedi. Bir süre önce ödeneceği açıklanan bin ve 750 liralık yardım ve kira desteğinin ödenmediğini de söyleyen Kırdı, “Sektörümüz çok büyük sıkıntı içinde. Oyun salonu, internet kafe, kahvehane işletmecisi üyelerimizin mağduriyeti çok yüksek seviyelere çıktı. Zorluk içerisinde yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİR DE İNSANLARDAN HELALLİK İSTİYORLAR”

14 Aydın kapalı olan işyerlerinin virüsün kaynağı gibi gösterilmesine anlam veremediklerini de belirten Kırdı, “Bu virüs hınca hınç dolu AVM'ler, metrolar, dolmuş, otobüslerden bulaşmıyor. Buralardan yükselmiyor. Ama bizlerin 14 aydır kapalı olan salonlarımızdan virüs fışkırıp, bulaşıcılığı arttığı için meslek dallarımız kapatılıyor. Bu kararı verenleri, bu mantıklarını tebrik ediyoruz. Bir de insanlardan helallik istiyorlar” diye tepkisini dile getirdi.

“ARTIK İSYAN NOKTASINA GELDİ”

Aydın Kahveciler Odası Başkanı Uğur Ambarlı'da artık takatlerinin kalmadığını belirterek “Bu gün bir kaz daha bittik. Sabahtan bu yana üyelerimiz arıyor. Kimi gelin hep birlikte kendimizi yakalım diyor, kimi genelgeleri dinlemeyelim işyerlerimizi açalım, gelsinler ceza yassınlar diyor. Artık isyan noktasına geldi. Gücümüz, takatimiz, paramız kalmadı. Bizim mekanlarımızda AVM'ler pazaryerleri kadar kalabalık yok. Nasıl değerlendirdiklerini, hangi kriterlere göre bizi kapattıklarını biz de anlayamıyoruz” ifadelerini kullandı.