AVM’ler tıklım tıklım doldu

Corona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardından alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluştu, AVM önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

Vatandaşların kimisi 17 günün ardından alışverişi yaparak ihtiyaçlarını giderirken kimi ise gezerek güneşli havanın tadını çıkardı. Yetkililer ise sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

KİMİ ALIŞVERİŞE, KİMİ GEZMEYE…

Alışveriş için gelen Muammer Yavuz, “Sadece bayramda evdeydim ben çalıştım bu 17 günde. Yine de sıkılıyor tabi insan alışık olmadığımız için. Ben de açılır açılmaz geldim. Hediye almış eşim. Onu değiştireceğim. Mecburi geldim. Yoksa ben gezmeyi çok seven biri değilim. Vakalar artar yine. Biz millet olarak dikkat etmiyoruz hiçbir şeye zaten.” dedi.

Gizem Çubuk ise, “Bu 17 gün evde çok sıkıldık. Hem biraz gezeceğim hem alışveriş yapacağım. Kalabalık yine aynı değişen hiçbir şey yok. Kapanmadan önce nasılsak yine aynı şu an. Çok kalabalık” diye konuştu. (DHA)