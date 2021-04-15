Kadıköy’de 2 milyonluk halı hırsızlığı

Kadıköy Bağdat caddesinde bulunan bir halıcya sabah saatlerinde beyaz renk bir araçla gelen kimliği belirsiz maskeli 5 kişi, levye ile kapıyı zorlayarak iş yerine girdi. Şüpheliler, kısa sürede yaklaşık değeri 2 milyon TL olan 80 parça kıymetli halıyı çalıp kayıplara karıştılar.

İş yeri sahipleri sabah işe geldiklerinde girişte bulunan halıların çalınmış olduğunu görerek durumu hemen polise bildirdi.

İş yeri çalışanı Mustafa Arslan “Sabah saat sekize çeyrek kala beyaz bir minibüsle gelen dört beş maskeli kişi, kapıyı levyeyle açıyor. Yetmiş seksen parçayı arabaya yüklemişler. Maliyeti normalde bir ile bir buçuk milyon lira civarında, bize zarar çok. Bu şekilde soyulan beşin halıcıyız” ifadelerini kullandı. (İHA)