Kadıköy’de daire icradan satışa sunulacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Erenköy Mah. 3450 ada, 30 Parsel nolu, 16. Kat, 32 bağımsız bölüm nolu Mesken vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Taşınmazın bulunduğu bölgede kentsel altyapılar tam olup yapılaşma konut ağırlıklıdır. Bulunduğu bina, kat irtifakına esas mimari projesine göre göre 2 bodrum, zemin, 16 normal katlı şekilde, betonarme karkas tarzda, ayrı nizamda, akrilik esaslı boya malzeme dış cepheli, kiremit çatılı şekilde inşa edilmiştir. 2. Bodrum katta otopark; 1. Bodrum katta binaya ait ortak alanlar; zemin katta bina girişi ve 2 adet daire; normal katlarda 2 şer adet daire olmak üzere binada toplam 32 bağımsız bölüm bulunmaktadır.

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