Kadıköy’deki Boğaziçi eylemlerine katılan bir kişi tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto etmek için Kadıköy’de 2 Şubat'ta yapılan eylemde gözaltına alınan H.K.H. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan H.K.H., “görevi yaptırmamak için direnme”, “kamu malına zarar verme” ve “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlamalarından tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlikteki sorgusu tamamlanan H.K.H.'nin, emniyet ekiplerine ait araçları tekmelemek suretiyle zarar verdiğine dair video ve fotoğrafların dosya içerisinde bulunduğu gerekçe gösterilerek, “mala zarar verme” suçlamasıyla tutuklanmasına karar verildi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

H.K.H. savcılıktaki ifadesinde 2 Şubat günü ablasının yanına gitmek için Kadıköy'e gittiğini belirterek, “Metrodan indim etrafta polisler vardı. Ben ablamın evine geçtim. Daha sonra eylem sesleri duydum. Ne olduğuna bakmak için evden çıktım, birkaç fotoğraf çektim. Ben üniversite öğrencisiyim, toplumsal olaylar benim için önemli. Ne olduğunu anlamak ve belgelemek için polislerin ve kalabalığın fotoğrafını çektim. Daha sonra ablamın evine döndüm. Evden dışarıya hiç çıkmadım. 4 Şubat günü ben halen ablamdaydım. Dışarı çıktım. Bu esnada polis geldi ‘GBT yapacağız' diyerek beni aldı. Bununla ilgili ifademi verdim ve adli kontrol şartıyla serbest kaldım” dedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALMIŞTI

H.K.H., Kadıköy’de 4 Şubat'ta yapılmak istenen protesto eyleminde gözaltına alınarak, tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlik tarafından adli konrol şartıyla serbest bırakılmıştı.