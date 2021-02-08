Kadıköy’deki eylemlerde gözaltına alınanlardan 33 kişi hakkında tutuklama talebi

İstanbul Kadıköy’de 4 Şubat'ta yapılmak istenen protesto eyleminde gözaltına alınan, aralarında Gezi Parkı eylemlerinde Okmeydanı’nda kafasına gaz kapsülü isabet eden ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan’ın da olduğu 61 kişi Emniyet'teki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

33 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan 8 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 33'ü tutuklama, 20'si ise adli kontrol talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimliğe sevk edilen 53 kişinin Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ndeki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan adliye çevresinde gün boyunca geniş güvenlik önlemleri alındı. Adliyeye giriş çıkışlarda denetimler sıkılaştırıldı.